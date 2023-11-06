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Експрезидент ЄК заявляв про корумпованість України "на всіх рівнях". Банкова заперечила

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06.11.2023, 15:50
Експрезидент ЄК заявляв про корумпованість України
Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак "категорично відкинув" твердження, що Україна дуже корумпована. Він відповів в інтерв'ю виданню Politico на слова колишнього президента Єврокомісії Жана-Клода Юнкера.

"Кожен, хто мав хоч якесь відношення до України, знає, що це країна, яка корумпована на всіх рівнях суспільства. Попри її зусилля, вона не готова до вступу [до Євросоюзу]; вона потребує масштабних внутрішніх реформ", – заявив Юнкер в інтерв'ю німецькому виданню Augsburger Allgemeine 6 жовтня.

Politico пише, що у відповідь на це "явно роздратований" Єрмак відповів: "Я не пам’ятаю, щоб пан Юнкер відвідував Україну за останні пару років. Тому мені трохи дивно чути ці слова від нього".

"Я категорично відкидаю твердження, що Україна дуже корумпована. Ці виклики трапляються по всьому світу, але чи не могли б ви навести мені приклад ще однієї країни, яка в умовах цієї жахливої війни зробила б реформи такого масштабу", – сказав глава Офісу президента.

  • 25 жовтня Київський міжнародний інститут соціології опублікував дослідження, згідно з яким у контексті боротьби з корупцією 59% українців вбачають позитивні зміни, ще 34% вважають ситуацію безнадійною.
  • 26 жовтня опитування КМІС показало, що у переважної більшості українців (90%) є запит на боротьбу з корупцією, водночас 68% громадян вважають це пріоритетом №1 для України та її майбутнього.
  • 4 листопада президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "вражена" реформами, які Україна провела у розпал війни.

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Артем Джеріпа
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