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Экс-глава МИД Литвы: Вопрос Путина решен, наивно думать, что вместо него придут демократы

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2023, 10:12
Экс-глава МИД Литвы: Вопрос Путина решен, наивно думать, что вместо него придут демократы - Фото
Линас Линкявичюс (Фото: LIGA.net)

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает наивной мысль о том, что после диктатора Владимира Путина к власти в России придут демократы. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

По его словам, Путин "уже слишком зашел в тупик". 

"Ему сейчас надо думать, как вообще выжить. По риторике, может, еще остались какие-то амбиции, но практически они уже не могут ничего такого сделать", — сказал Линкявичюс.

Он отметил, что "вопрос перспектив самого Путина уже решен". 

"Просто наивно думать, что вместо него могут прийти какие-то демократы. В ближайшем будущем этого не будет. Но, возможно, придут те, кто будет более реально воспринимать действительность", — заявил дипломат.

Политик считает, что Россия не может восстановить империю, а Путин пытался это сделать, но войдет в историю как преступник. 

"Нам надо все равно думать о будущем. Пока Россия — такое непрогнозируемое государство, мы должны создавать именно гарантии безопасности, а не какую-то их имитацию", — резюмировал он.

24 июня 2023 года главарь террористов Вагнера Пригожин объявил о "походе" на Москву. Ранее он сообщил, что штабы боевиков Вагнера якобы обстреляли российские войска.

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Дмитрий Гриниченко, Марк Сировой
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Россиявойнавладимир путинлитвалинас линкявичюс
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