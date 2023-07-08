Экс-глава МИД Литвы: Вопрос Путина решен, наивно думать, что вместо него придут демократы
Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает наивной мысль о том, что после диктатора Владимира Путина к власти в России придут демократы. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.
По его словам, Путин "уже слишком зашел в тупик".
"Ему сейчас надо думать, как вообще выжить. По риторике, может, еще остались какие-то амбиции, но практически они уже не могут ничего такого сделать", — сказал Линкявичюс.
Он отметил, что "вопрос перспектив самого Путина уже решен".
"Просто наивно думать, что вместо него могут прийти какие-то демократы. В ближайшем будущем этого не будет. Но, возможно, придут те, кто будет более реально воспринимать действительность", — заявил дипломат.
Политик считает, что Россия не может восстановить империю, а Путин пытался это сделать, но войдет в историю как преступник.
"Нам надо все равно думать о будущем. Пока Россия — такое непрогнозируемое государство, мы должны создавать именно гарантии безопасности, а не какую-то их имитацию", — резюмировал он.
24 июня 2023 года главарь террористов Вагнера Пригожин объявил о "походе" на Москву. Ранее он сообщил, что штабы боевиков Вагнера якобы обстреляли российские войска.
- Вечером следующего дня Пригожин договорился с властями РФ и увел боевиков.
- Пресс-секретарь российского диктатора Песков заявил, что Пригожин уехал в Беларусь, а дело против него якобы закрыли.
- Российский диктатор Путин сообщил, что на содержание террористической Группы Вагнера российское государство за год потратило около $1 млрд.
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