Ексглава МЗС Литви: Питання Путіна вирішено, наївно думати, що замість нього прийдуть демократи

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс вважає наївною думку про те, що після диктатора Володимира Путіна до влади в Росії прийдуть демократи. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, Путін "уже надто зайшов у глухий кут".

"Йому зараз треба думати, як взагалі вижити. За риторикою, може, ще залишилися якісь амбіції, але практично вони вже не можуть нічого такого зробити", — сказав Лінкявічюс.

Він зазначив, що "питання перспектив самого Путіна вже вирішено".

"Просто наївно думати, що замість нього можуть прийти якісь демократи. У найближчому майбутньому цього не буде. Але, можливо, прийдуть ті, хто реальніше сприйматиме дійсність", — заявив дипломат.

Політик вважає, що Росія не може відновити імперію, а Путін намагався це зробити, але увійде до історії як злочинець.

"Нам треба все одно думати про майбутнє. Поки що Росія — така непрогнозована держава, ми повинні створювати саме гарантії безпеки, а не якусь їхню імітацію", — резюмував він.

24 червня 2023 року ватажок терористів Вагнера Пригожин оголосив про "похід" на Москву. До цього він повідомив, що штаби бойовиків Вагнера нібито обстріляли російські війська.

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