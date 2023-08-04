Экс-глава МИД Польши раскритиковал Варшаву за "политику гиен и шакалов" по Украине

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович раскритиковал Варшаву за "политику гиен и шакалов" по Украине. На это возмущением отреагировал нынешний глава МИД страны Збигнев Рау.

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В интервью Polsat News Чапутович заявил, что когда он был в Украине, то ее народ всегда выражал благодарность полякам.

"Только потом выяснилось, что мы ждали каких-то действий, хотели осуждения волынского преступления. Украинцы реагируют на это. Государство истекает кровью, а Польша в это время требует счетов", — сказал дипломат.

Он отметил, что на ум приходит "политический шантаж".

"Есть государства сильные как львы, есть государства хитрые как лисы и есть государства как гиены и шакалы. А у нас такая политика гиен и шакалов. Временный бизнес в окровавленном состоянии приносит трагические результаты", — подчеркнул политик.

На сайте МИД Польши Збигнев Рау ответил Чапутовичу, сказав, что с начала большой войны РФ против Украины Варшава сделала все возможное, чтобы усилить поддержку Киева и сдержать угрозу со стороны Москвы.

"Осуществляя эту политику, Польша руководствуется своими глубочайшими национальными интересами, предлагая материальную и гуманитарную помощь, необходимую для остановки российского империализма", — заявил министр.

Он подчеркнул, что высказывания Чапутовича "вызывают категорическое возражение".

"Верность есть добродетель свободного человека, а верность обществу и государству есть обязанность каждого гражданина, особенно высокопоставленного государственного служащего. К сожалению, Яцек Чапутович ошибочно решил, что выход на пенсию освобождает его от этой одной из самых основных обязанностей", — резюмировал глава ведомства.

Ранее МИД Украины вызвал посла Польши после заявления представителя президента Польши Марцина Пшидача. Он заявил, что Украине "следовало бы начать ценить" роль Польши в помощи. Чиновник сказал это в контексте обсуждения запрета на импорт украинской сельхозпродукции в Польшу.

По результатам встречи с послом представитель МИД Николенко написал, что такие заявления не соответствуют действительности и являются неприемлемыми. В то же время он заявил, что украино-польская дружба "намного глубже политической целесообразности".

МИД Польши вызвал посла Украины из-за "заявлений представителей украинской власти".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что вызов польского посла в украинский МИД не должен был произойти, таких "ошибок" не должно быть, а Польша всегда будет защищать свое "доброе имя", безопасность, а интересы "ни одной другой страны" никогда не будут преобладать над интересами Республики Польша.

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