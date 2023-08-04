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Ексглава МЗС Польщі розкритикував Варшаву за "політику гієн та шакалів" щодо України. Йому відповіли

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 15:54
Ексглава МЗС Польщі розкритикував Варшаву за
Яцек Чапутович (Фото: EPA)

Колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович розкритикував Варшаву за "політику гієн та шакалів" щодо України. На це обуренням відреагував сьогоднішній глава МЗС країни Збігнєв Рау.

В інтерв'ю Polsat News Чапутович заявив, що коли він був в Україні, то її народ завжди висловлював подяку полякам.

"Лише потім з'ясувалося, що ми чекали на якісь дії, хотіли засудження волинського злочину. Українці реагують на це. Держава стікає кров'ю, а Польща в цей час вимагає рахунків", — сказав дипломат.

Він зазначив, що на думку спадає "політичний шантаж".

"Є держави сильні як леви, є держави хитрі як лисиці і є держави як гієни та шакали. А у нас така політика гієн та шакалів. Тимчасовий бізнес у закривавленому стані приносить трагічні результати", — наголосив політик.

На сайті МЗС Польщі Збігнєв Рау відповів Чапутовичу, сказавши, що з початку великої війни РФ проти України Варшава зробила все можливе, щоб посилити підтримку Києва та стримати загрозу з боку Москви.

"Здійснюючи цю політику, Польща керується своїми глибокими національними інтересами, пропонуючи матеріальну та гуманітарну допомогу, необхідну для зупинення російського імперіалізму", — заявив міністр.

Він наголосив, що висловлювання Чапутовича "викликають категоричне заперечення".

"Вірність є чеснота вільної людини, а вірність суспільству та державі є обов'язок кожного громадянина, особливо високопоставленого державного службовця. На жаль, Яцек Чапутович помилково вирішив, що вихід на пенсію звільняє його від цього одного з найголовніших обов'язків", — резюмував глава відомства.

  • Раніше МЗС України викликало посла Польщі після заяви представника президента Польщі Марціна Пшидача. Він заявив, що Україні "варто було б почати цінувати" роль Польщі у допомозі. Посадовець сказав це в контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції в Польщу.
  • За результатами зустрічі з послом представник МЗС Ніколенко написав, що такі заяви не відповідають дійсності та є неприйнятними. Водночас він заявив, що українсько-польська дружба "набагато глибша за політичну доцільність".
  • МЗС Польщі викликало посла України через "заяви представників української влади".
  • Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що виклик польського посла в українське МЗС не мав статися, таких "помилок" не повинно бути, а Польща завжди захищатиме своє "добре ім'я", безпеку, а інтереси "жодної іншої країни" ніколи не переважатимуть над інтересами Республіки Польща.

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Дмитро Гриниченко
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