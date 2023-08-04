Ексглава МЗС Польщі розкритикував Варшаву за "політику гієн та шакалів" щодо України. Йому відповіли

Колишній міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович розкритикував Варшаву за "політику гієн та шакалів" щодо України. На це обуренням відреагував сьогоднішній глава МЗС країни Збігнєв Рау.

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В інтерв'ю Polsat News Чапутович заявив, що коли він був в Україні, то її народ завжди висловлював подяку полякам.

"Лише потім з'ясувалося, що ми чекали на якісь дії, хотіли засудження волинського злочину. Українці реагують на це. Держава стікає кров'ю, а Польща в цей час вимагає рахунків", — сказав дипломат.

Він зазначив, що на думку спадає "політичний шантаж".

"Є держави сильні як леви, є держави хитрі як лисиці і є держави як гієни та шакали. А у нас така політика гієн та шакалів. Тимчасовий бізнес у закривавленому стані приносить трагічні результати", — наголосив політик.

На сайті МЗС Польщі Збігнєв Рау відповів Чапутовичу, сказавши, що з початку великої війни РФ проти України Варшава зробила все можливе, щоб посилити підтримку Києва та стримати загрозу з боку Москви.

"Здійснюючи цю політику, Польща керується своїми глибокими національними інтересами, пропонуючи матеріальну та гуманітарну допомогу, необхідну для зупинення російського імперіалізму", — заявив міністр.

Він наголосив, що висловлювання Чапутовича "викликають категоричне заперечення".

"Вірність є чеснота вільної людини, а вірність суспільству та державі є обов'язок кожного громадянина, особливо високопоставленого державного службовця. На жаль, Яцек Чапутович помилково вирішив, що вихід на пенсію звільняє його від цього одного з найголовніших обов'язків", — резюмував глава відомства.

Раніше МЗС України викликало посла Польщі після заяви представника президента Польщі Марціна Пшидача. Він заявив, що Україні "варто було б почати цінувати" роль Польщі у допомозі. Посадовець сказав це в контексті обговорення заборони на імпорт української сільгосппродукції в Польщу.

За результатами зустрічі з послом представник МЗС Ніколенко написав, що такі заяви не відповідають дійсності та є неприйнятними. Водночас він заявив, що українсько-польська дружба "набагато глибша за політичну доцільність".

МЗС Польщі викликало посла України через "заяви представників української влади".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що виклик польського посла в українське МЗС не мав статися, таких "помилок" не повинно бути, а Польща завжди захищатиме своє "добре ім'я", безпеку, а інтереси "жодної іншої країни" ніколи не переважатимуть над інтересами Республіки Польща.

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