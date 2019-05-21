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21.05.2019, 12:50

Экс-глава Нацгвардии вышел под залог

Экс-глава Нацгвардии вышел под залог - Фото
Юрий Аллеров (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Залог для Юрия Аллерова составил менее 5 млн грн

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Экс-руководитель Национальной гвардии Юрий Аллеров, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии, вышел из изолятора временного содержания под залог. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Аллеров вышел из-под стражи вчера, 20 мая. Сумма залога для него составла 4,8 млн грн, в то время как прокуратура просила 11 млн грн.

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Залог за экс-руководителя Нацгвардии внесли еще 17 мая - в день, когда суд избрал ему меру пресечения.

Также Аллеров должен был сдать загранпаспорта.

Экс-командующий Нацгвардией подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

14 мая 2019 года в НАБУ заявили о разоблачении коррупционной схемы с недвижимостью, в которой якобы замешан Аллеров. Его и еще двух возможных соучастников - гендиректора компании-застройщика и оценщика - задержали. Им инкриминируют завладение имуществом Нацгвардии на сумму 81,64 млн грн. Аллерову объявили подозрение и поместили в СИЗО.

С должности командующего НГУ Аллеров был уволен указом президента 7 мая этого года.

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Теги: Юрий Аллеров, сап, нацгвардия
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