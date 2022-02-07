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Экс-глава СБУ Николаевской области после увольнения купил недвижимости на $1,5 млн – Bihus

Цей матеріал також доступний українською
07.02.2022, 21:57
Экс-глава СБУ Николаевской области после увольнения купил недвижимости на $1,5 млн – Bihus - Фото
Виталий Герсак (скриншот с видео)

Журналисты проекта Bihus.info выяснили, что после увольнения из СБУ бывший глава службы в Николаевской области Виталий Герсак и его семья купили несколько квартир в престижном столичном жилом комплексе, шесть паркомест и помещение под салон красоты примерно за 1,5 млн долларов.

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Летом 2021 года, говорится в новом расследовании, жена Герсака купила две трехкомнатные квартиры на 200 кв м в престижном жилом комплексе Новопечерские липки. По оценкам журналистов, их стоимость — минимум 650 000 долларов.

Также Герсаки, сообщают в Bihus.info, купили шесть паркомест за примерно 220 000 долл.

Кроме того, для салона красоты жены Герсака в Новопечерских липках, согласно расследованию, купили еще 140 кв м за 650 000 долл. У салона уже есть страница в Instagram. Судя по фото проекта, там планируют сделать дорогой ремонт.

Сын Герсака, по данным расследователей, ездил на дорогих автомобилях за рулем, еще когда ему не было 18 лет. При этом он использовал спецсигнал, что запрещено законом.

Сам Герсак после увольнения из СБУ стал владельцем и совладельцем нескольких фирм, которые занимаются строительством, охранными услугами и грузовым транспортом.

  • 19 сентября 2019 г в Николаеве глава Службы безопасности Украины Иван Баканов представил Герсака в качестве нового начальника СБУ области. 
  • В феврале 2020 журналисты Bihus.info провели расследование об имуществе Герсака. Согласно расследованию, правоохранитель и его семья владеют четырьмя автомобилями, двумя квартирами и землей.
  • В октябре 2020 года НАПК выявило недостоверные сведения на 800 000 грн в декларации Герсака.
Вадим Ребрина
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сбу виталий герсак
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