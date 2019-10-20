Экс-глава Укравтодора заявил, что выиграл дело против НАПК

Славомир Новак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Экс-глава Укравтодора Славомир Новак доказал в суде, что админпротокол Национального агентства по предотвращению коррупции о якобы декларировании им недостоверных сведений является необоснованным и неправомерным. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

По его словам, суд не обнаружил нарушений в его декларации за 2017 год, дело закрыто.

"В суде выиграл дело о достоверности информации, которую я предоставил в качестве субъекта декларирования. Согласно решению Голосеевского райсуда Киева от 2 октября 2019 года, суд пришел к выводу об отсутствии состава админправонарушения в моих действиях, что в соответствии со ст.247 КУоАП является основанием для прекращения производства по делу", - отметил Новак.

Новак подчеркнул, что таким образом, в соответствии с законом он отстоял свою позицию в суде о нарушенных правах как субъекта декларирования и доказал достоверность отраженной им информации.

"Вся информация, задекларированная мной как руководителем Укравтодора, является полной и имеет официальное подтверждение финансовых и банковских учреждений", - уточнил он.