Экс-глава Волчанского райсуда Уханева получила 15 лет тюрьмы за госизмену

Ирина Уханева (Фото: Харьковская областная прокуратура)

Бывшую главу Волчанского районного суда Харьковской области признали виновной в государственной измене и назначили ей 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщило Государственное бюро расследований. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах утверждает, что речь идет об Ирине Уханевой.

Следствие установило, что после начала временной оккупации Волчанска в 2022 году чиновница начала активно сотрудничать с врагом и способствовала созданию "суда" под контролем оккупантов.

Она призывала коллег перейти на сторону захватчиков, составляла штатное расписание "нового учреждения", согласовывала кандидатуры с оккупационной администрацией, определяла оклады для будущих сотрудников.

Кроме того, Уханева организовала собрание работников суда, где требовала получение российских паспортов и прохождение курсов по законодательству РФ. Запустить работу "суда" не удалось – после деоккупации города она сбежала в Россию.

В январе 2024 года Вторая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия уволила ее с должности.

Киевский районный суд Полтавы признал Уханеву виновной в государственной измене и назначил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что поскольку осужденная сейчас скрывается от украинского правосудия на территории РФ, срок отбывания наказания будет исчисляться с момента ее фактического задержания. Пока она уклоняется от наказания, сроки давности останавливаются. Осужденная находится в розыске.

25 ноября 2024 года сообщалось, что российский агент, помогавший готовить новую серию воздушных ударов по Харьковской области, получил 15 лет тюрьмы.

6 мая СБУ сообщила о задержании в Харьковской области мужчины в боевой бригаде ВСУ, который якобы передавал врагу координаты подразделений на Купянском направлении.