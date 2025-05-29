Ексголова Вовчанського райсуду Уханьова отримала 15 років тюрми за держзраду

Ірина Уханьова (Фото: Харківська обласна прокуратура)

Колишню очільницю Вовчанського районного суду Харківської області визнали винною у державній зраді та призначили їй 15 років тюрми з конфіскацією майна. Про це повідомило Державне бюро розслідувань. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах стверджує, що йдеться про Ірину Уханьову.

Слідство встановило, що після початку тимчасової окупації Вовчанська у 2022 році посадовиця почала активно співпрацювати з ворогом та сприяла створенню "суду" під контролем окупантів.

Вона закликала колег перейти на бік загарбників, складала штатний розпис "нової установи", погоджувала кандидатури з окупаційною адміністрацією, визначала оклади для майбутніх співробітників.

Крім того, Уханьова організувала збори працівників суду, де вимагала отримання російських паспортів та проходження курсів з законодавства РФ. Запустити роботу "суду" не вдалося – після деокупації міста вона втекла до Росії.

У січні 2024 року Друга дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя звільнила її з посади.

Київський районний суд Полтави визнав Уханьову винною у державній зраді та призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що оскільки засуджена наразі переховується від українського правосуддя на території РФ, строк відбуття покарання обчислюватиметься з моменту її фактичного затримання. Допоки вона ухиляється від покарання, строки давності зупиняються. Засуджена перебуває у розшуку.

25 листопада 2024 року повідомлялося, що російський агент, який допомагав готувати нову серію повітряних ударів по Харківській області, отримав 15 років тюрми.

6 травня СБУ повідомила про затримання у Харківській області чоловіка у бойовій бригаді ЗСУ, який нібито передавав ворогу координати підрозділів на Куп’янському напрямку.