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Экс-госсекретарь США Помпео приедет в Украину. Хочет выделиться на фоне Трампа и Десантиса

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 14:03
Экс-госсекретарь США Помпео приедет в Украину. Хочет выделиться на фоне Трампа и Десантиса - Фото
Майк Помпео (Фото: EPA)

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео собирается приехать в Украину 3 апреля. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух собеседников, знакомых с деталями поездки.

Журналисты сообщают, что Помпео является одним из претендентов на выдвижение в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года, а визит позволит продемонстрировать свою поддержку Украины. 

Отмечается, что приезд в Украину позволит Помпео выделиться среди 45-го президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса, которые более скептически высказываются о военной помощи Киеву. 

Издание пишет, что неясно, каким будет маршрут политика и будет ли он встречаться с президентом Владимиром Зеленским

Помпео занимал пост директора Центрального разведывательного управления в 2017-2018 годах, а также был Госсекретарем с 2018 по 2021 год в администрации Трампа. 

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Дмитро Гриниченко
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