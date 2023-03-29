Экс-госсекретарь США Помпео приедет в Украину. Хочет выделиться на фоне Трампа и Десантиса
Бывший государственный секретарь США Майк Помпео собирается приехать в Украину 3 апреля. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на двух собеседников, знакомых с деталями поездки.
Журналисты сообщают, что Помпео является одним из претендентов на выдвижение в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года, а визит позволит продемонстрировать свою поддержку Украины.
Отмечается, что приезд в Украину позволит Помпео выделиться среди 45-го президента США Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса, которые более скептически высказываются о военной помощи Киеву.
Издание пишет, что неясно, каким будет маршрут политика и будет ли он встречаться с президентом Владимиром Зеленским.
Помпео занимал пост директора Центрального разведывательного управления в 2017-2018 годах, а также был Госсекретарем с 2018 по 2021 год в администрации Трампа.
- Недавно Десантис заявил, что военная помощь Украине — не в интересах Вашингтона, а также назвал войну "территориальным спором" Украины и РФ.
- Трамп против смены режима Путина. Говорит, что помощь Украине — это только интерес Европы.
- Спикер Палаты представителей США против резолюции трампистов об "усталости от Украины".
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