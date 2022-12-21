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Экс-кандидат в президенты США Ромни назвал Зеленского "мировым героем". Он республиканец

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 17:11
Экс-кандидат в президенты США Ромни назвал Зеленского
Митт Ромни (Фото: EPA)

Экс-кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни назвал президента Владимира Зеленского "национальным и мировым героем" накануне визита последнего в Вашингтон. Заявление политика цитирует The New York Times.

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По его словам, Зеленский является "национальным и мировым героем". Он отметил, что будет рад послушать украинского президента, который выступит перед Конгрессом США.

Ромни является сенатором от штата Юта с 2019 года, он был кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2012 года, где проиграл Бараку Обаме

Ранее лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл заявил, что оказание помощи Украине для победы над российскими оккупантами является главным приоритетом для США сейчас, по мнению большинства членов Республиканской партии. 

Читайте также: Пелоси о визите Зеленского в США: Он абсолютный герой, у Украины двухпартийная поддержка 

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война сенат сша республиканская партия Митт Ромни
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