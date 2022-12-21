Экс-кандидат в президенты США Ромни назвал Зеленского "мировым героем". Он республиканец

Экс-кандидат в президенты США от Республиканской партии Митт Ромни назвал президента Владимира Зеленского "национальным и мировым героем" накануне визита последнего в Вашингтон. Заявление политика цитирует The New York Times.

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По его словам, Зеленский является "национальным и мировым героем". Он отметил, что будет рад послушать украинского президента, который выступит перед Конгрессом США.

Ромни является сенатором от штата Юта с 2019 года, он был кандидатом в президенты США от Республиканской партии на выборах 2012 года, где проиграл Бараку Обаме.

Ранее лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл заявил, что оказание помощи Украине для победы над российскими оккупантами является главным приоритетом для США сейчас, по мнению большинства членов Республиканской партии.

21 декабря Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне и выступит перед Конгрессом.

Ожидается, что украинская делегация еще раз призовет Белый дом передать Вооруженным Силам Украины дальнобойные (до 300 км) ракеты ATACMS для систем HIMARS, а также разведывательно ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что война вступила в новую фазу, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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Дмитро Гриниченко

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