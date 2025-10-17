Экс-посол США в РФ: Практически все самые богатые россияне никогда не поддерживали войну

Майкл Макфол (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)

Практически все богатейшие россияне не поддерживают войну РФ против Украины, считают ее вредной для их бизнес-дел и стиля жизни, считает бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Такое мнение он выразил в интервью LIGA.net.

По его словам, все, кто имеет взгляды на войну, отличные от взглядов российского диктатора Владимира Путина, боятся что-то сказать. Фактически он приблизил к себе только самых больших ястребов.

"Практически все самые богатые россияне никогда не поддерживали войну, считали ее ненужной и нерациональной, вредной для их бизнес-дел и стиля жизни", — сказал Макфол.

Он уточнил, что речь идет о тех, кто получил состояние при предыдущем президенте России Бориса Ельцина. Он констатировал, что они не влияют на Путина, ничего не делают, чтобы убедить его остановить войну – это опасно для их состояния и жизней.

Макфол рассказал, что есть другая группа, бывшие выходцы из советских спецслужб, которые получили состояние уже при Путине.

"Они его поддерживают – потому что знают, что их имущество напрямую зависит от стабильности режима. Поэтому делают все, чтобы он держался как можно дольше. Есть еще одна вещь: когда человек имеет абсолютную власть 25 лет, то уже не слышит никого. Влияние любого окружения слабое. Путин живет в собственном мире", — сказал экс-посол.