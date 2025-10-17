Експосол США в Росії: Практично усі найбагатші росіяни ніколи не підтримували війну

Майкл Макфол (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)

Практично всі найбагатші росіяни не підтримують війну РФ проти України, вважають шкідливою для їхніх бізнес-справ і стилю життя, вважає колишній посол США в Москві Майкл Макфол. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

За його словами, усі, хто має погляди на війну, відмінні від поглядів російського диктатора Володимира Путіна, бояться щось сказати. Фактично він наблизив до себе лише найбільших яструбів.

"Практично усі найбагатші росіяни ніколи не підтримували війну, вважали її непотрібною та нераціональною, шкідливою для їхніх бізнес-справ і стилю життя", – сказав Макфол.

Він уточнив, що йдеться про тих, хто отримав статки за попереднього президента Росії Бориса Єльцина. Він констатував, що вони не впливають на Путіна, нічого не роблять, щоб переконати його зупинити війну, – це небезпечно для їхніх статків і життів.

Макфол розповів, що є інша група, колишні вихідці з радянських спецслужб, які отримали статки уже за Путіна.

"Вони його підтримують – бо знають, що їхнє майно напряму залежить від стабільності режиму. Тож роблять усе, щоб він тримався якомога довше. Є ще одна річ: коли людина має абсолютну владу 25 років, то вже не чує нікого. Вплив будь-якого оточення слабкий. Путін живе у власному світі", – сказав експосол.

У вересні 2024 року проєкт Trap Aggressor оприлюднив розслідування, в якому йшлося про те, що російський олігарх Євтушенков продовжує заробляти на війні та в ЄС.

22 вересня 2025 року Британія виключила із санкційного списку доньку Євтушенкова, який є близьким до російського диктатора.