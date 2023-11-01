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Экс-премьеру Азарову объявили новое подозрение по трем статьям

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 17:47
Экс-премьеру Азарову объявили новое подозрение по трем статьям - Фото
Николай Азаров (Фото: LIGA.net)

Бывшему премьер-министру Николаю Азарову сообщили о новом подозрении по трем статьям. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Речь идет о подозрении в совершении действий, направленных на насильственное изменение и свержение конституционного строя, коллаборационизме, и в оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

По данным следствия, беглый премьер регулярно участвует в эфирах российских пропагандистских каналов, видео с которых впоследствии распространяются в сети. Там он продвигает пророссийские нарративы и дискредитирует Украину.

В видео на YouTube-канале "Иная правда" и медиапорталах росСМИ Азаров оправдывает вооруженную агрессию России против Украины. Также он "выражает публичные призывы к свержению конституционного строя в Украине насильственным путем", добавляют в Офисе генпрокурора.

Экс-чиновник призывает к "денацификации" и насильственной смене украинской власти, распространяет нарратив, что война, которую начал российский диктатор Владимир Путин, якобы "спасла Донецк от захвата", и называет события в Буче "фейком".

  • В октябре 2021 года суд заочно арестовал Азарова по подозрению в госизмене по делу о соглашении 2010 года между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.
  • В декабре 2022-го было завершено расследование в отношении Януковича и Азарова по делу базы армии РФ в Крыму – следствие пришло к выводу, что экс-президент и экс-премьер нарушили Конституцию и закон Украины о международных договорах.

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Милана Головань
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