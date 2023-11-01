RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Експрем'єру Азарову оголосили нову підозру за трьома статтями

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 17:47
Експрем'єру Азарову оголосили нову підозру за трьома статтями - Фото
Микола Азаров (Фото: LIGA.net)

Колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову повідомили про нову підозру за трьома статтями. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йдеться про підозру у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, колабораціонізмі, та у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України.

За даними слідства, експрем'єр-втікач регулярно бере участь в ефірах російських пропагандистських каналів, відео з яких згодом розповсюджуються у мережі. Там він просуває проросійські наративи та дискредитує Україну.

У відео на YouTube-каналі "Иная правда" та медіапорталах росЗМІ, Азаров виправдовує збройну агресію Росії проти України. Також він "висловлює публічні заклики до повалення конституційного ладу в Україні насильницьким шляхом", додають в Офісі генпрокурора.

Ексчиновник закликає до "денацифікації" та насильницької зміни української влади, поширює наратив, що війна, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін, нібито "врятувала Донецьк від захоплення", та називає події в Бучі "фейком".

  • У жовтні 2021-го суд заочно заарештував Азарова за підозрою в держзраді у справі про угоду 2010 року між Україною і Росією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України.
  • У грудні 2022-го було завершено розслідування щодо Януковича та Азарова у справі бази армії РФ у Криму – слідство дійшло висновку, що експрезидент і експрем'єр порушили Конституцію та закон України про міжнародні договори.

Дивіться також: СБУ: Київська чиновниця працювала на Азарова, готувала його виступи для росТБ – відео

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнапідозраМикола Азаров

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 