Експрем'єру Азарову оголосили нову підозру за трьома статтями

Колишньому прем'єр-міністру Миколі Азарову повідомили про нову підозру за трьома статтями. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Йдеться про підозру у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, колабораціонізмі, та у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України.

За даними слідства, експрем'єр-втікач регулярно бере участь в ефірах російських пропагандистських каналів, відео з яких згодом розповсюджуються у мережі. Там він просуває проросійські наративи та дискредитує Україну.

У відео на YouTube-каналі "Иная правда" та медіапорталах росЗМІ, Азаров виправдовує збройну агресію Росії проти України. Також він "висловлює публічні заклики до повалення конституційного ладу в Україні насильницьким шляхом", додають в Офісі генпрокурора.

Ексчиновник закликає до "денацифікації" та насильницької зміни української влади, поширює наратив, що війна, яку розпочав російський диктатор Володимир Путін, нібито "врятувала Донецьк від захоплення", та називає події в Бучі "фейком".

У жовтні 2021-го суд заочно заарештував Азарова за підозрою в держзраді у справі про угоду 2010 року між Україною і Росією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

У грудні 2022-го було завершено розслідування щодо Януковича та Азарова у справі бази армії РФ у Криму – слідство дійшло висновку, що експрезидент і експрем'єр порушили Конституцію та закон України про міжнародні договори.

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