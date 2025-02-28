Экс-президент Франции: Трамп больше не союзник Европы, он общается с врагами
Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что США "больше не являются союзником" при президенте Дональде Трампе. Об этом он сказал в интервью газете Le Monde.
"[Трамп] больше не союзник, он общается с нашими противниками. Даже если американский народ останется нашим другом, сама администрация Трампа больше не является нашим союзником", – сказал экс-глава Франции.
Олланд также прокомментировал слова Трампа о том, что президент Владимир Зеленский "диктатор без выборов", намерения провести прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и голосование против проекта резолюции ООН, который осуждает вторжение России в Украину.
Все это, по словам экс-президента, сигнализирует о возможном "разводе" (divorce) между Европой и США на горизонте.
Олланд также заявил, что визит Эмманюэля Макрона в США и встреча с Трампом не дали "удовлетворительного результата", так как он находится "в здравом уме".
- 21 февраля Трамп заявил, что Макрон и Стармер "ничего не сделали" для завершения войны в Украине.
- 27 февраля Politico сообщало, что Макрон не убедил Трампа насчет гарантий безопасности.
- 28 февраля сообщалось, что Макрон призвал Европу отбросить "счастливую вассальную зависимость" от США.