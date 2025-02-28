Экс-президент Франции: Трамп больше не союзник Европы, он общается с врагами

Между США и Европой могут расторгнуться отношения

Франсуа Олланд (Фото: facebook.com/francoishollande.fr)

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что США "больше не являются союзником" при президенте Дональде Трампе. Об этом он сказал в интервью газете Le Monde.

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"[Трамп] больше не союзник, он общается с нашими противниками. Даже если американский народ останется нашим другом, сама администрация Трампа больше не является нашим союзником", – сказал экс-глава Франции.

Олланд также прокомментировал слова Трампа о том, что президент Владимир Зеленский "диктатор без выборов", намерения провести прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным и голосование против проекта резолюции ООН, который осуждает вторжение России в Украину.

Все это, по словам экс-президента, сигнализирует о возможном "разводе" (divorce) между Европой и США на горизонте.

Олланд также заявил, что визит Эмманюэля Макрона в США и встреча с Трампом не дали "удовлетворительного результата", так как он находится "в здравом уме".