Експрезидент Франції: Трамп більше не є союзником Європи, він спілкується з ворогами
Колишній президент Франції Франсуа Олланд заявив, що США "більше не є союзником" за президента Дональда Трампа. Про це він сказав у інтерв'ю газеті Le Monde.
"[Трамп] більше не союзник, він спілкується з нашими противниками. Навіть якщо американський народ залишиться нашим другом, сама адміністрація Трампа більше не є нашим союзником", – сказав ексглава Франції.
Олланд також прокоментував слова Трампа про те, що президент Володимир Зеленський "диктатор без виборів", намір провести прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним та голосування проти проєкту резолюції ООН, який засуджує вторгнення Росії в Україну.
Все це, за словами експрезидента, сигналізує про можливе "розлучення" (divorce) між Європою та США на горизонті.
Олланд також заявив, що візит Емманюеля Макрона до США і зустріч із Трампом не дали "задовільного результату", оскільки він перебуває "при здоровому глузді".
- 21 лютого Трамп заявив, що Макрон та Стармер "нічого не зробили" для завершення війни в Україні.
- 27 лютого Politico повідомляло, що Макрон не переконав Трампа щодо гарантій безпеки.
- 28 лютого повідомлялося, що Макрон закликав Європу відкинути "щасливу васальну залежність" від США.