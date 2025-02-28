Експрезидент Франції: Трамп більше не є союзником Європи, він спілкується з ворогами

Між США та Європою можуть розірватися відносини

Франсуа Олланд (Фото: facebook.com/francoishollande.fr)

Колишній президент Франції Франсуа Олланд заявив, що США "більше не є союзником" за президента Дональда Трампа. Про це він сказав у інтерв'ю газеті Le Monde.

"[Трамп] більше не союзник, він спілкується з нашими противниками. Навіть якщо американський народ залишиться нашим другом, сама адміністрація Трампа більше не є нашим союзником", – сказав ексглава Франції.

Олланд також прокоментував слова Трампа про те, що президент Володимир Зеленський "диктатор без виборів", намір провести прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним та голосування проти проєкту резолюції ООН, який засуджує вторгнення Росії в Україну.

Все це, за словами експрезидента, сигналізує про можливе "розлучення" (divorce) між Європою та США на горизонті.

Олланд також заявив, що візит Емманюеля Макрона до США і зустріч із Трампом не дали "задовільного результату", оскільки він перебуває "при здоровому глузді".