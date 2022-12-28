Экс-советник Меркель хочет добиться мира РФ и Украины через ООН и Гутерриша
Экс-советник Ангелы Меркель и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген хочет достичь мира РФ и Украины через ООН и генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Об этом он сообщил в эфире радио Deutschlandfunk.
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По его словам, было бы хорошо задействовать ООН и сделать все возможное, чтобы найти мирное решение войны России против Украины.
Он отметил, что хотя РФ имеет большое влияние благодаря право вето в Совбезе ООН, это не значит, что организация не сможет ничего добиться.
Хойсген сказал, что генсеку ООН Гутерришу удалось заключить зерновое соглашение и он мог бы сделать больше.
"Ему еще предстоит убедить колеблющиеся страны оказать большее дипломатическое давление на Россию, чтобы вернуть страну в мировой порядок ООН", — заявил он.
- Украина инициировала процесс исключения России из постоянного членства в Совете Безопасности ООН с правом вето и всей организации в целом, сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
- Кулеба заявил, что украинское правительство намерено провести мирный саммит к концу февраля – предпочтительно в ООН с Гутерришем в роли посредника.
- Гутерриш готов быть медиатором для Украины и России, но при согласии всех сторон.
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