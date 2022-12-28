UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Экс-советник Меркель хочет добиться мира РФ и Украины через ООН и Гутерриша

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2022, 11:16
Экс-советник Меркель хочет добиться мира РФ и Украины через ООН и Гутерриша - Фото
Кристоф Хойсген (Фото: EPA)

Экс-советник Ангелы Меркель и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген хочет достичь мира РФ и Украины через ООН и генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Об этом он сообщил в эфире радио Deutschlandfunk.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, было бы хорошо задействовать ООН и сделать все возможное, чтобы найти мирное решение войны России против Украины.

Он отметил, что хотя РФ имеет большое влияние благодаря право вето в Совбезе ООН, это не значит, что организация не сможет ничего добиться. 

Хойсген сказал, что генсеку ООН Гутерришу удалось заключить зерновое соглашение и он мог бы сделать больше. 

"Ему еще предстоит убедить колеблющиеся страны оказать большее дипломатическое давление на Россию, чтобы вернуть страну в мировой порядок ООН", — заявил он. 

Читайте также: Кислица напомнил, как РФ захватила место СССР в ООН: Ельцин сказал, а чиновники выполнили

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Антониу Гутерриш ООН война переговоры с россией Кристоф Хойсген
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 