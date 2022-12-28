Экс-советник Меркель хочет добиться мира РФ и Украины через ООН и Гутерриша

Экс-советник Ангелы Меркель и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген хочет достичь мира РФ и Украины через ООН и генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. Об этом он сообщил в эфире радио Deutschlandfunk.

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По его словам, было бы хорошо задействовать ООН и сделать все возможное, чтобы найти мирное решение войны России против Украины.

Он отметил, что хотя РФ имеет большое влияние благодаря право вето в Совбезе ООН, это не значит, что организация не сможет ничего добиться.

Хойсген сказал, что генсеку ООН Гутерришу удалось заключить зерновое соглашение и он мог бы сделать больше.

"Ему еще предстоит убедить колеблющиеся страны оказать большее дипломатическое давление на Россию, чтобы вернуть страну в мировой порядок ООН", — заявил он.



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Дмитро Гриниченко

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