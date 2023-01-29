Экс-советник Меркель выступил за передачу истребителей Украине

Экс-советник Ангелы Меркель и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за передачу истребителей Украине. Об этом он сказал в программе ARD Europamagazin, передает Tagesschau.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Я считаю, что поставка истребителей является адекватной для лучшей защиты Украины от атак России", – сказал бывший советник Меркель.

Он подчеркнул, что иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, в том числе основные боевые танки и истребители, в соответствии с международным правом.

Украина рассчитывает, что Рамштайн-9, который состоится 14 февраля, станет "авиационным", и союзники одобрят передачу истребителей Украине.

25 января, после долгих дискуссий и давления Украины и Запада на Берлин, канцлер Шольц объявил, что отправляет Украине роту танков Leopard 2 и разрешает союзникам делать то же.

Однако в тот же день Шольц озвучил новое табу: он исключил возможность передачи Украине Германией военных самолетов.

Читайте также: Меркель о Минске: Мы понимали, что это замороженный конфликт, но это дало Украине время

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.