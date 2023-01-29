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Экс-советник Меркель выступил за передачу истребителей Украине

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2023, 19:24
Экс-советник Меркель выступил за передачу истребителей Украине - Фото
Кристоф Хойсген (Фото - EPA)

Экс-советник Ангелы Меркель и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за передачу истребителей Украине. Об этом он сказал в программе ARD Europamagazin, передает Tagesschau.

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"Я считаю, что поставка истребителей является адекватной для лучшей защиты Украины от атак России", – сказал бывший советник Меркель.

Он подчеркнул, что иностранным силам разрешено поставлять Украине оружие, в том числе основные боевые танки и истребители, в соответствии с международным правом.

Украина рассчитывает, что Рамштайн-9, который состоится 14 февраля, станет "авиационным", и союзники одобрят передачу истребителей Украине.

  • 25 января, после долгих дискуссий и давления Украины и Запада на Берлин, канцлер Шольц объявил, что отправляет Украине роту танков Leopard 2 и разрешает союзникам делать то же.
  • Однако в тот же день Шольц озвучил новое табу: он исключил возможность передачи Украине Германией военных самолетов.

Читайте также: Меркель о Минске: Мы понимали, что это замороженный конфликт, но это дало Украине время

Оксана Житнюк
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Германия Ангела Меркель истребитель военная помощь Кристоф Хойсген
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