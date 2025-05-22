Экс-советник Трампа назвал, кто в его команде поддерживает Украину: Прежде всего Рубио

Однако Болтону неизвестно, пытаются ли они как-то изменить позицию Трампа по некоторым вопросам

Джон Болтон (Фото: EPA-/RITCHIE B. TONGO)

Из всех чиновников в администрации президента США Дональд Трампа госсекретарь Марко Рубио является одним из первых, с кем Украина может работать и кому доносить свои интересы. Такое мнение в интервью LIGA.net озвучил бывший советник национальной безопасности президента Трампа в 2018-2019 годах Джон Болтон.

Также, по его словам, бывший советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Уолтц пытался помочь Украине.

"Но настоящий вопрос заключается в том, действительно ли Рубио или кто-то из остальных пытаются повлиять на Трампа, или они просто слушают, что он говорит, и отвечают: "Да, сэр". Внешне это очень трудно определить. Похоже, что происходит именно последнее", – отметил Болтон.

Он подчеркнул, что не следует забывать, что у Украины "очень много друзей" в Конгрессе. Немалая часть из них являются "горячими поклонниками", а многие из республиканцев просто запуганы Трампом.

"Есть много сторонников, республиканцев и демократов. И их усилия убедить Трампа не отказываться от тех шагов, которые были сделаны с момента вторжения, я думаю, очень важны", – отметил экс-советник.

Он подчеркнул, что следует искать и других в администрации, которые открыты для обсуждений вопросов помощи Украине. По мнению Болтона, это может быть также директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

"Я думаю, что это стоит рассмотреть. Но из всех них на данный момент, мне кажется, Рубио является наиболее вероятным", – резюмировал экс-советник Трампа.