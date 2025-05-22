Ексрадник Трампа назвав, хто у його команді підтримує Україну: Насамперед Рубіо

Однак Болтону невідомо, чи намагаються вони якось змінити позицію Трампа в деяких питаннях

Джон Болтон (Фото: EPA-/RITCHIE B. TONGO)

З усіх високопосадовців в адміністрації президента США Дональд Трампа держсекретар Марко Рубіо є одним із перших, з ким Україна може працювати та доносити свої інтереси. Таку думку в інтерв'ю LIGA.net озвучив колишній радник із національної безпеки президента Трампа у 2018-2019 роках Джон Болтон.

Також, за його словами, колишній радник Трампа з питань нацбезпеки Майкл Волтц намагався допомогти Україні.

"Але справжнє питання полягає в тому, чи Рубіо або хтось із решти дійсно намагаються вплинути на Трампа, чи вони просто слухають, що він говорить, і кажуть: "Так, сер". Ззовні це дуже важко визначити. Схоже, що відбувається саме останнє", – зазначив Болтон.

Він підкреслив, що не слід забувати, що Україна має "дуже багато друзів" у Конгресі. Чимала частина з них є "палкими прихильниками", а багато хто з республіканців просто залякані Трампом.

"Є багато прихильників, республіканців і демократів. І їх зусилля переконати Трампа не відмовлятися від тих кроків, які були зроблені з моменту вторгнення, я думаю, дуже важливі", – зазначив ексрадник.

Він наголосив, що варто шукати й інших в адміністрації, які відкриті для обговорень питань допомоги Україні. На думку Болтона, це може бути також директор ЦРУ Джон Редкліф.

"Я думаю, що це варто розглянути. Але з усіх них на цей момент, мені здається, Рубіо є найімовірнішим", – резюмував ексрадник Трампа.