Экс-спикер Генштаба: ВСУ придется отступить из Часова Яра из-за КАБов. Вопрос времени

Эффективного способа, чтобы остановить российские управляемые авиабомбы, у Украины все еще нет, говорит Селезнев

Фото: Минобороны РФ

Украинские защитники будут вынуждены покинуть Часов Яр Донецкой области – это лишь вопрос времени. Такое мнение в комментарии для текста LIGA.net выразил бывший пресс-секретарь Генштаба Владислав Селезнев.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Он отметил, что действенного способа, чтобы остановить российские управляемые авиабомбы, у Украины все еще нет. КАБы продолжают разрушать украинские фортификации и убивать защитников.

Потому, по его мнению, украинские военные будут вынуждены отступить под давлением российской авиации.

Экс-спикер Генштаба подчеркнул, что российская армия пытается окружить Часов Яр с флангов и усиливает обстрелы украинских позиций.

Рассчитывать на то, что враг потеряет интерес к городу, не стоит, говорит Селезнев. Он ему нужен – в районе Часова Яра армия РФ будет формировать плацдарм для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.

"Не думаю, что они пойдут в наступление сразу. Они еще должны подготовить более или менее удобный плацдарм в Торецком районе и подождут, пока получится сформировать плацдарм на Лиманском направлении. Тогда фактически с трех сторон смогут атаковать Славянск и Краматорск", – предположил Селезнев.

Подробнее о ситуации читайте в разборе LIGA.net "Серая зона. Российская армия наступает на Часов Яр – за ним Славянск и Краматорск".