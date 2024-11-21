Ексречник Генштабу: ЗСУ доведеться відступити з Часового Яру під тиском КАБів, це питання часу

Дієвого способу, щоб зупинити російські керовані авіабомби, Україна все ще не має, каже Селезньов

Фото: Міноборони РФ

Українські захисники будуть змушені залишити Часів Яр Донецької області – це лише питання часу. Таку думку у коментарі для тексту LIGA.net висловив колишній речник Генштабу Владислав Селезньов.

Він зазначив, що дієвого способу, щоби зупинити російські керовані авіабомби, Україна все ще не має. КАБи продовжують руйнувати українські фортифікації та вбивати захисників.

Тому, на його думку, українські військові будуть змушені відступити під тиском російської авіації.

Ексречник Генштабу наголосив, що російська армія намагається оточити Часів Яр з флангів та посилює обстріли українських позицій.

Розраховувати на те, що ворог втратить інтерес до міста, не варто, каже Селезньов. Воно йому потрібне – в районі Часового Яру армія РФ формуватиме плацдарм для подальшого наступу на Слов’янськ та Краматорськ.

"Не думаю, що вони підуть у наступ відразу. Вони ще мають підготувати більш-менш зручний плацдарм у районі Торецька і почекають, поки вийде сформувати плацдарм на Лиманському напрямку. Тоді фактично з трьох боків зможуть атакувати Слов'янськ та Краматорськ", – припустив Селезньов.

Детальніше про ситуацію читайте у розборі LIGA.net "Сіра зона. Російська армія наступає на Часів Яр – за ним Слов'янськ і Краматорськ".