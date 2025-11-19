Эксперт ответил, будут ли большие города Украины с отоплением зимой: Апокалипсиса не будет

Иллюстративное фото: Depositphotos

"Апокалипсиса" с отоплением в тыловых городах Украины зимой 2025-2026 года не будет. В то же время само отопление может быть ограниченным – с более низкой температурой. Об этом в видео LIGA.net заявил Александр Харченко, директор организации "Центр исследований энергетики".

"Смотрите, я довольно большой оптимист, в том смысле, что апокалипсиса не будет. Не будет формата "Алчевск-2006" в каком-то крупном украинском городе (в том году город на востоке Украины остался без отопления в 20-градусный мороз из-за аварии на теплотрассе. – Ред.)", – заявил эксперт.

По его словам, в Украине хватает диверсификации (разнообразия) источников тепла для того, чтобы "даже если часть из них пострадает и будет недоступна – город в целом не замерз".

"Это касается и Киева, где есть две большие ТЭЦ, но есть и 180 станций теплоснабжения (так называемых котельных в народе), которые распределены по всей территории столицы. Это касается и других крупных городов – у них у всех есть достаточно много источников", – пояснил Харченко.

Он отметил: конечно, в "большой опасности" все города, которые находятся близко к российской границе или линии фронта: "Потому что там КАБы, там прямые удары постоянные – там сложнее".

"Но если говорить о [том, что] за пределами прифронтовой территории, я думаю, что отопление может быть ограниченным. То есть может быть такое, что температура будет значительно ниже привычной: 10, 12, 15 градусов – такое может быть. Но апокалипсиса, я уверен, не будет", – подытожил эксперт.

