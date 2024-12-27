Эксперт по безопасности Кохв: Использовав ядерное оружие, РФ может потерять Китай и Индию

Марек Кохв (Фото: ICDS)

Использование ядерного оружия не даст России никакого стратегического преимущества, наоборот, Москва может потерять поддержку Китая и Индии. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал руководитель программы безопасности Таллиннского международного центра обороны и безопасности (ICDS) Марек Кохв.

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"Китай и Индия выразили оппозицию использованию ядерного оружия, и Россия не будет игнорировать их мнение. Следовательно, ядерная риторика России – это просто угроза. Конечно, это нельзя воспринимать легкомысленно, но также опасно для Запада оставаться заложником российских ядерных угроз", – сказал он.

По словам Кохва, использование ядерного оружия не дает России никаких стратегических преимуществ. Напротив, таким образом Москва может потерять поддержку со стороны Китая и Индии, а также многих других стран, еще не занявших четкой позиции по этому поводу.

"Использование ядерного оружия не дает тактических или стратегических преимуществ. Если это произойдет на передовой, то российские подразделения также пострадают. Однако если его применят на глубоких территориях Украины, Россия должна учитывать реакцию международного сообщества", – пояснил чиновник.