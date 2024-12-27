Експерт із безпеки Марек Кохв: Використавши ядерну зброю, Росія може втратити Китай та Індію
Використання ядерної зброї не дасть Росії жодної стратегічної переваги, навпаки, Москва через це може втратити підтримку Китаю та Індії. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив керівник безпекової програми Талліннського міжнародного центру оборони й безпеки (ICDS) Марек Кохв.
"Китай та Індія висловили опозицію використанню ядерної зброї, і Росія не буде ігнорувати їх думку. Отже, ядерна риторика Росії — це просто погроза. Звісно, це не можна сприймати легковажно, але також небезпечно для Заходу залишатися заручником російських ядерних погроз", – сказав він.
За словами Кохва, використання ядерної зброї не дає Росії жодних стратегічних переваг. Напроти, таким чином Москва може втратити підтримку з боку Китаю та Індії, а також багатьох інших країн, які ще не зайняли чіткої позиції з цього приводу.
"Використання ядерної зброї не дає тактичних або стратегічних переваг. Якщо це станеться на передовій, то російські підрозділи також постраждають. Проте, якщо її застосують на глибоких територіях України, Росія повинна враховувати реакцію міжнародної спільноти", – пояснив посадовець.
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