Экспертиза подтвердила, что "Точкой У" по вокзалу Краматорска били из ОРДЛО – СБУ

Экспертиза СБУ показала, что ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске был нанесен с оккупированной с 2014-го территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Украинская спецслужба заявляет, что получены беспрекословные доказательства причастности российских оккупантов к обстрелу железнодорожного вокзала в Краматорске. В результате ракетного удара 8 апреля погиб 61 человек, а 121 человек получил ранения.

"Благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и анализу других аспектов удалось установить, что удар был произведен с территории Донецкой области, которая еще с 2014 года находится под временной оккупацией России", – сообщили в СБУ.

Эксперты подтвердили, что для обстрела оккупанты применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79-1 с зарядом кассет. Ракета известна как "Точка У".

В СБУ подчеркнули, что несколько комплексов с "Точкой У" размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками уже восемь лет.

Россияне пытались обвинить в ракетном ударе Украину, заявляя, что у ВС РФ якобы давно нет на вооружении "Точек У". Также российская пропаганда распространила сообщения об обстреле российскими войсками вокзала Краматорска, но сразу после появления свидетельств массовой гибели гражданских эти записи начали удалять и редактировать.

Оксана Житнюк

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