Экс-пленный утверждает – 17 июля освободили того, кто сотрудничал с РФ. Разведка следит
17 июля защитник Мариуполя Виктор Лахно (Лелека) заявил, что Украина при обмене вернула бойца, который якобы сотрудничал с российской администрацией, причастен к избиениям "азовцев" и хотел получить гражданство России. Главное управление разведки Минобороны заявило, что спецслужбы следят за этой историей.
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Лахно заявил, что во время обмена военнопленными с Россией 17 июля вернулся Максим Бобылев, который, по словам Лахно, может быть причастен к избиениям бойцов "Азова", которые находились в плену.
Также по словам военного, Бобылев якобы участвовал в "приемках", сотрудничал с российской администрацией мест содержания пленных, а также отказывался от украинского гражданства и изъявлял желание для получения гражданства России.
Лахно акцентировал, что все это – свидетельства и других находившихся с Бобылевым украинских военнопленных. Боец отметил, что Бобылев носил красную повязку на руке – такие в плену носили те, кто помогал администрации РФ.
Он подчеркнул, что когда вернулся домой из плена – сразу передал информацию о Бобылеве украинским спецслужбам.
Представитель разведки Андрей Юсов в эфире Радио Свобода отметил, что за этой историей следят.
"Если есть те или иные факты, которые требуют проверки и дополнительного внимания, в том числе и с точки зрения контрразведывательных аспектов, то такая работа проводится", – отметил он.
- 17 июля Украине удалось вернуть 95 защитников из российского плена.
- В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что среди освобожденных: 49 воинов ВСУ, 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территориальной обороны, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта, один защитник из добровольческого формирования территориальной общины.
- Также среди освобожденных есть защитник, который считался пропавшим без вести.
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