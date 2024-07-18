Экс-пленный утверждает – 17 июля освободили того, кто сотрудничал с РФ. Разведка следит

Обмен 17 июля 2024 года (Фото: Telegram Владимира Зеленского)

17 июля защитник Мариуполя Виктор Лахно (Лелека) заявил, что Украина при обмене вернула бойца, который якобы сотрудничал с российской администрацией, причастен к избиениям "азовцев" и хотел получить гражданство России. Главное управление разведки Минобороны заявило, что спецслужбы следят за этой историей.

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Лахно заявил, что во время обмена военнопленными с Россией 17 июля вернулся Максим Бобылев, который, по словам Лахно, может быть причастен к избиениям бойцов "Азова", которые находились в плену.

Также по словам военного, Бобылев якобы участвовал в "приемках", сотрудничал с российской администрацией мест содержания пленных, а также отказывался от украинского гражданства и изъявлял желание для получения гражданства России.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Лахно акцентировал, что все это – свидетельства и других находившихся с Бобылевым украинских военнопленных. Боец отметил, что Бобылев носил красную повязку на руке – такие в плену носили те, кто помогал администрации РФ.

Он подчеркнул, что когда вернулся домой из плена – сразу передал информацию о Бобылеве украинским спецслужбам.

Представитель разведки Андрей Юсов в эфире Радио Свобода отметил, что за этой историей следят.

"Если есть те или иные факты, которые требуют проверки и дополнительного внимания, в том числе и с точки зрения контрразведывательных аспектов, то такая работа проводится", – отметил он.

СПРАВКА Виктор Лахно (Лелека) – защитник Мариуполя, один из тех, кто добрался до окруженного города на вертолете и после выхода Вооруженных Сил Украины из Азовстали, пробыл в плену 13 месяцев. Виктор Лахно (Лелека) – защитник Мариуполя, один из тех, кто добрался до окруженного города на вертолете и после выхода Вооруженных Сил Украины из Азовстали, пробыл в плену 13 месяцев.

17 июля Украине удалось вернуть 95 защитников из российского плена.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что среди освобожденных: 49 воинов ВСУ, 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территориальной обороны, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта, один защитник из добровольческого формирования территориальной общины.

Также среди освобожденных есть защитник, который считался пропавшим без вести.

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