Експолонений стверджує – 17 липня звільнили того, хто співпрацював з Росією. Розвідка слідкує

Обмін 17 липня 2024 року (Фото: Telegram Володимира Зеленського)

17 липня захисник Маріуполя Віктор Лахно (Лелека) заявив, що Україна під час обміну повернула бійця, який нібито співпрацював з російською адміністрацією, причетний до побиттів "азовців" і хотів отримати громадянство Росії. Головне управління розвідки Міноборони заявило, що спецслужби стежать за цією історією.

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Лахно заявив, що під час обміну військовополоненими з Росією 17 липня повернувся Максим Бобилев, який, за словами Лахна, може бути причетним до побиттів бійців "Азову", які перебували в полоні.

Також за словами військового, Бобилев нібито брав участь у "прийомках", співпрацював з російською адміністрацією місць утримання полонених, а також відмовлявся від українського громадянства та виявляв бажання для отримання громадянства Росії.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Лахно акцентував, що все це – свідчення й інших українських військовополонених, які перебували з Бобилевим. Боєць наголосив, що Бобилев носив червону пов'язку на руці – такі в полоні носили ті, хто допомагав адміністрації РФ.

Він наголосив, що коли повернувся додому з полону – одразу передав інформацію щодо Бобилева українським спецслужбам.

Представник розвідки Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода зазначив, що за цією історією слідкують.

"Якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки й додаткової уваги, зокрема і з погляду контррозвідувальних аспектів, то така робота проводиться", – зазначив він.

ДОВІДКА Віктор Лахно (Лелека) — захисник Маріуполя, один із тих, хто дістався до оточеного міста гелікоптером і після виходу Збройних Сил України з Азовсталі, пробув у полоні 13 місяців. Віктор Лахно (Лелека) — захисник Маріуполя, один із тих, хто дістався до оточеного міста гелікоптером і після виходу Збройних Сил України з Азовсталі, пробув у полоні 13 місяців.

17 липня Україні вдалося повернути 95 захисників із російського полону.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що серед звільнених: 49 воїнів ЗСУ, 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту, один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.

Також серед звільнених є оборонець, який вважався зниклим безвісти.

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