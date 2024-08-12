Электронное удостоверение и обучение. Минобороны анонсировало новые функции в Армия+

По состоянию на 11 августа в приложении авторизовалось более 50 000 военнослужащих

Приложение Армия+ (Фото: Минцифры)

Министерство обороны работает над внедрением новых функций мобильного приложения для военнослужащих Армия+. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По ее словам, по состоянию на 11 августа в приложении авторизовалось более 52 000 военнослужащих. Использование приложения было успешно внедрено 51 воинской частью.

"Рапорты проходят весь процесс и уже сейчас прорабатываются системами электронного документооборота. И мы планируем сконцентрироваться на внедрении, чтобы разъяснить военным, как перейти на новый электронный способ подачи рапортов, который в разы упростит их жизнь", – заявила Черногоренко.

Также, по словам заместителя министра, планируется внедрение новых функций.

"Это курс обучения и электронные документы в приложении – это удостоверение военного", – подчеркнула она.

Черногоренко добавила, что в настоящее время Минобороны реагирует на отзывы военнослужащих и исправляет технические моменты, касающиеся учета военных, осуществляемого Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

8 августа состоялась презентация приложения Армия+, на ней Зеленский заявил, что цель сервиса состоит в том, чтобы освободить военных от бумажной работы.

В приложении Армия+ доступны электронные рапорты, которые будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные.

Читайте также: Минобороны усовершенствует систему работы с рапортами