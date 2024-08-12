Електронне посвідчення та навчання. Міноборони анонсувало нові функції в Армія+

Станом на 11 серпня у застосунку авторизувалося понад 50 000 військовослужбовців

Застосунок Армія+ (Фото: Мінцифри)

Міністерство оборони працює над впровадженням нових функцій мобільного застосунку для військовослужбовців Армія+. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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За її словами, станом на 11 серпня у застосунку авторизувалося понад 52 000 військовослужбовців. Використання застосунку було успішно впроваджено 51 військовою частиною.

"Рапорти проходять увесь процес і вже зараз опрацьовуються системами електронного документообігу. І ми плануємо сконцентруватися на впровадженні, щоб роз’яснити військовим, як перейти на новий електронний спосіб подачі рапортів, який в рази спростить їхнє життя", – заявила Черногоренко.

Також, за словами заступниці міністра, планується запровадження у застосунку нових функцій.

"Це курс навчання й електронні документи у застосунку – це посвідчення військового", – наголосила вона.

Черногоренко додала, що наразі Міноборони реагує на відгуки військовослужбовців і виправляє технічні моменти, які стосуються обліку військових, який здійснюють Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

8 серпня відбулася презентація застосунку Армія+, на ній Зеленський заявив, що мета сервісу полягає в тому, щоб звільнити військових від паперової роботи.

У застосунку Армія+ доступні електронні рапорти, які матимуть ту саму юридичну силу, що й паперові.

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