Електронне посвідчення та навчання. Міноборони анонсувало нові функції в Армія+
Міністерство оборони працює над впровадженням нових функцій мобільного застосунку для військовослужбовців Армія+. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
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За її словами, станом на 11 серпня у застосунку авторизувалося понад 52 000 військовослужбовців. Використання застосунку було успішно впроваджено 51 військовою частиною.
"Рапорти проходять увесь процес і вже зараз опрацьовуються системами електронного документообігу. І ми плануємо сконцентруватися на впровадженні, щоб роз’яснити військовим, як перейти на новий електронний спосіб подачі рапортів, який в рази спростить їхнє життя", – заявила Черногоренко.
Також, за словами заступниці міністра, планується запровадження у застосунку нових функцій.
"Це курс навчання й електронні документи у застосунку – це посвідчення військового", – наголосила вона.
Черногоренко додала, що наразі Міноборони реагує на відгуки військовослужбовців і виправляє технічні моменти, які стосуються обліку військових, який здійснюють Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.
- 8 серпня відбулася презентація застосунку Армія+, на ній Зеленський заявив, що мета сервісу полягає в тому, щоб звільнити військових від паперової роботи.
- У застосунку Армія+ доступні електронні рапорти, які матимуть ту саму юридичну силу, що й паперові.
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