Міноборони вдосконалює систему роботи з рапортами

Військовий (Ілюстративне фото: Вінницька ОВА)

Міністерство оборони анонсувало зміни в системі роботи з рапортами військовослужбовців. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

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Зміни спрямовані на захист прав військових, встановлення чітких строків розгляду звернень та підвищення відповідальності командирів.

Нові правила визначають поняття рапорту та його форму – усну, письмову та електронну. Також встановлюється чітка послідовність та порядок погодження рапорту командирами. Зокрема, нові правила вводять обов’язкове обґрунтування у разі непогодження рапорту.

"До цього часу в нормативці не було єдиного акту, який би регулював питання рапортів. Це призводило до проблем з інформуванням військовослужбовців щодо результату розгляду поданих ними рапортів, їх відстеження та навіть можливого певного зловживання командирів у цій сфері", – зазначила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Вона наголосила, що нова система дозволить навести лад у цій сфері, встановити чіткі терміни, правила та відповідальність за їх порушення.

8 серпня відбулася презентація застосунку Армія+, на ній Зеленський заявив, що мета сервісу полягає в тому, щоб звільнити військових від паперової роботи.

У застосунку Армія+ доступні електронні рапорти, які матимуть ту саму юридичну силу, що й паперові.

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