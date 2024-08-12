Минобороны усовершенствует систему работы с рапортами

Военный (Иллюстративное фото: Винницкая ОВА)

Министерство обороны анонсировало изменения в системе работы с рапортами военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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Изменения направлены на защиту прав военных, установление четких сроков рассмотрения обращений и повышения ответственности командиров.

Новые правила определяют понятие рапорта и его форму – устную, письменную и электронную. Также устанавливается четкая последовательность и порядок согласования рапорта командирами. В частности, новые правила вводят обязательное обоснование при несогласовании рапорта.

"До сих пор в нормативке не было единого акта, который регулировал бы вопросы рапортов. Это приводило к проблемам с информированием военнослужащих относительно результата рассмотрения поданных ими рапортов, их отслеживания и даже возможного злоупотребления командиров в этой сфере", — отметила заместитель министра обороны Наталия Калмыкова.

Она подчеркнула, что новая система позволит навести порядок в этой сфере, установить четкие сроки, правила и ответственность за их нарушение.

8 августа состоялась презентация приложения Армия+, на ней Зеленский заявил, что цель сервиса состоит в том, чтобы освободить военных от бумажной работы.

В приложении Армия+ доступны электронные рапорты, которые будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные.

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