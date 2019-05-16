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16.05.2019, 12:50

Епифаний назвал ложью заявления Филарета

Епифаний назвал ложью заявления Филарета - Фото
Епифаний (фото - пресс-служба АП)

Предстоятель ПЦУ прокомментировал вчерашние заявления почетного патриарха этой церкви якобы о попытках отстранить того от власти

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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отверг обвинения Филарета в том, что он якобы пытается отправить почетного патриарха ПЦУ на покой. Об этом руководитель церкви рассказал в интервью Би-би-си.

"Это откровенная ложь. Наоборот, я как предстоятель защищал патриарха Филарета. И благодаря моей позиции ему оставили город Киев и все то, чем он руководит сейчас. Велись определенные дискуссии среди архиереев, которые присутствуют на Священном синоде, по его статусу. А именно: предлагали, чтобы он руководил приходами в Киевской области, а не столицы", - сказал Епифаний.

По его словам, он убедил синод, что за свои заслуги Филарет должен остаться управляющим епархией Киева.

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Вчера Филарет опубликовал заявление, в котором назвал Епифания "угодным Москве". Он также заявил о якобы устной договоренности о том, что Филарет должен отвечать за внутреннюю жизнь ПЦУ, а предстоятель церкви Епифаний - за внешнее представительство.

Позднее митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко) сообщил, что объединительный собор 15 декабря 2018 г. не принимал никаких подобных решений. "Ни митрополит Филарет, ни митрополит Епифаний, ни президент Петр Порошенко не сообщали собору о подобных договоренностях", - сообщил Драбинко. 

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Теги: филарет, епифаний, пцу
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