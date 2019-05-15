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15.05.2019, 17:25

Епископ: Собор не знает о "договоренностях" Филарета с Епифанием

Епископ: Собор не знает о "договоренностях" Филарета с Епифанием - Фото
Митрополит Александр (Драбинко) Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Драбинко также отметил, что титул "почетного патриарха", который употребляется применительно к Филарету, не утвержден собором

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Объединительный собор 15 декабря 2018 г не принимал никаких решений о том, что Филарет должен отвечать за внутреннюю жизнь ПЦУ, а предстоятель церкви Епифаний - за внешнее представительство. Об этом написал в Facebook митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

"Объединительный Собор, работавший 15 декабря 2018, как известно, не принимал никаких подобных решений. Ни митрополит Филарет, ни митрополит Епифаний, ни президент Петр Порошенко не сообщали собору о подобных договоренностях", - сообщил Драбинко.

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По его словам, подобные договоренности, даже если бы они и существовали, вступают в очевидное противоречие с нормами устава ПЦУ "и поэтому не могут иметь никакой канонической силы".

Драбинко также отметил, что титул "почетного патриарха Киевского и всей Украины", который употребляется применительно к митрополиту Филарету, не утвержден никаким соборным решением ПЦУ. Его не предусматривают ни томос, ни устав ПЦУ.

Согласно решению Священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 г, Филарет был принят в общение именно как "бывший Киевский митрополит", а не как патриарх, подчеркивает Драбинко.

По его словам, использование этого титула было допущено "только как проявление уважения к митрополиту Филарету".

"Сегодня, когда томос получен, митрополит Филарет стремится пересмотреть решение Объединительного собора, восстановить Киевский патриархат и снова возглавить церковь. Однако результатом таких действий может стать если не отзыв томоса, то приостановление его действия до момента преодоления канонического кризиса в ПЦУ", - считает Драбинко.

Ранее Филарет заявил, что перед объединительным собором в присутствии Порошенко якобы была достигнута договоренность о том, что "предстоятель ничего не делает внутри церкви без согласия патриарха. Патриарх председательствует на заседаниях Священного синода и на соборах УПЦ ради сохранения единства, ее роста и утверждения". Невыполнение якобы этой договоренности и ставит в вину Епифанию Филарет. 

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Теги: патриарх, филарет, александр драбинко, епифаний, пцу
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