Епифаний о Петровском: Церковь принимает всех, кто кается

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Днепровского бизнесмена Александра Петровского, которого Юрий Луценко в 2011 году называл лидером организованной преступной группировки, специально не приглашали на церемонию вручения томоса в Стамбул, но он имел право присутствовать там как мирянин. Об этом сказал глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в интервью журналу Новое Время.

По его словам, двери храма, где происходила церемония вручения томоса, были открыты для всех.

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Вместе с тем Епифаний заверил, что “не было никаких приглашений со стороны церкви или со стороны Константинополя, кто должен присутствовать во время торжественной божественной литургии”.

Глава ПЦУ отметил, что знает Петровского как церковного мецената.

“Петровский - меценат Днепровской епархии. Он много помогает в реставрации и строительстве храма при епархиальном управлении. Там построен красивый храм в пределах Днепра - деревянный комплекс с воскресной школой”, - сказал Епифаний.

Он также отметил, что "церковь принимает всех людей, которые приходят в храм и каются в грехах".

“Если, например, у государства есть вопросы к его [Петровского] прошлому, то я не имею прав и полномочий как духовное лицо критиковать человека. Если у него проблемы с законом, то на это есть соответствующие уполномоченные государственные органы, которые должны разбираться в этих вопросах”, - добавил Епифаний.

В 2011 году на тот момент экс-министр внутренних дел Юрий Луценко в комментарии Зеркалу недели заявлял, что Петровский, известный как "Нарик", фигурировал в материалах МВД как лидер организованный преступной группировки.

Ранее стало известно, что Петровский принимал участие в церемонии подписания томоса об автокефалии ПЦУ в Стамбуле. Советник президента Ростислав Павленко, комментируя этот факт, заявил, что вход в храм Святого Георгия был свободным.