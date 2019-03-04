Епифаний рассказал об отношениях с Варфоломеем: детали

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний заявил, что у него cейчас есть тесный контакт с Вселенским патриархом Варфоломеем. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Это очень хорошо, когда ты владеешь языком собеседника. Ты можешь понять его с полуслова. С переводчиком совсем по-другому. А вот, когда ты напрямую общаешься, понимаешь менталитет, знаешь нюансы, которые могут быть у собеседника. Поэтому это очень хорошо. Это очень способствовало тому, что мы наладили такой тесный контакт", - отметил Епифаний.

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Он уточнил, что был знаком с патриархом Варфоломеем и встречался, еще будучи светским (до пострижения в монахи, - ред.).

"Но после пребывания двух дней на Фанаре при получении томоса патриарх Варфоломей меня поразил своим положительным отношением. Родительским отношением и проявлением такого уважения ко мне как к молодому архиерею, к молодому предстоятелю. Ведь он старше в два раза: мне 40 лет, а ему 80. Он проявил ко мне очень теплое и хорошее отношение", - сказал Епифаний.

2 марта Варфоломей отказался созвать собор предстоятелей православных церквей для обсуждения автокефалии Православной церкви Украины.