Эрдоган надеется, что Россия будет "конструктивна" в вопросе прекращения огня

Президент Турции еще раз подтвердил готовность Анкары стать площадкой для дальнейших мирных переговоров

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: пресс-служба президента Турции)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня. Об этом он заявил на встрече с польским премьером Дональдом Туском, передает BBC.

Эрдоган приветствовал решение Украины согласиться на временное перемирие.

"Надеюсь, что Россия тоже ответит конструктивно", – сказал он.

Кроме того, Эрдоган еще раз подтвердил готовность Турции стать площадкой для дальнейших мирных переговоров – это предложение Анкара уже выдвигала неоднократно. Он напомнил, что его страна принимала первые переговоры между Украиной и Россией спустя несколько месяцев после полномасштабного вторжения в 2022 году.