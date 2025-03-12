Эрдоган надеется, что Россия будет "конструктивна" в вопросе прекращения огня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня. Об этом он заявил на встрече с польским премьером Дональдом Туском, передает BBC.
Эрдоган приветствовал решение Украины согласиться на временное перемирие.
"Надеюсь, что Россия тоже ответит конструктивно", – сказал он.
Кроме того, Эрдоган еще раз подтвердил готовность Турции стать площадкой для дальнейших мирных переговоров – это предложение Анкара уже выдвигала неоднократно. Он напомнил, что его страна принимала первые переговоры между Украиной и Россией спустя несколько месяцев после полномасштабного вторжения в 2022 году.
- 18 февраля 2025 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится получить гарантии безопасности от США, европейских стран и Турции.
- Во время переговоров в Джидде 11 марта США и Украина договорились о 30-дневном прекращении огня.
- Зеленский сообщил, что режим тишины заработает, как только Россия согласится на это.