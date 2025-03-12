Ердоган сподівається, що Росія буде "конструктивна" у питанні припинення вогню
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган висловив сподівання, що Росія погодиться на 30-денне припинення вогню. Про це він заявив на зустрічі з польським прем'єром Дональдом Туском, передає BBC.
Ердоган привітав рішення України погодитися на тимчасове перемир'я.
"Сподіваюся, що Росія також відповість конструктивно", – сказав він.
Крім того, Ердоган вкотре підтвердив готовність Туреччини стати майданчиком для подальших мирних переговорів – таку пропозицію Анкара вже висувала неодноразово. Він нагадав, що його країна приймала перші переговори між Україною та Росією через кілька місяців після повномасштабного вторгнення у 2022 році.
- 18 лютого 2025 року президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне отримати гарантії безпеки від США, європейських країн та Туреччини.
- Під час перемовин у Джидді 11 березня США й Україна домовилися про 30-денне припинення вогню.
- Зеленський повідомив, що режим тиші запрацює, щойно Росія погодиться на це.