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Эрдоган об обмене: Человека, на котором настаивал Путин, отправили в Россию

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 15:09
Эрдоган об обмене: Человека, на котором настаивал Путин, отправили в Россию - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Скриншот видео Анадолу)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что одного из участников обмена пленными 21 сентября отправили в Россию. На обмене этого человека настаивал российский диктатор Владимир Путин. Об этом президент Турции сказал на брифинге, передает Анадолу.

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Эрдоган сказал, что освобожденные в ходе обмена – гости Турции.

"Это наши гости. Один из них был человеком, на котором настаивал господин Путин. Мы отправили этого человека в Россию", – сказал президент Турции.

Он не назвал фамилию этого человека, но вероятно речь идет о куме Путина Викторе Медведчуке.

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Наталія Медведєва
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