Эрдоган об обмене: Человека, на котором настаивал Путин, отправили в Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что одного из участников обмена пленными 21 сентября отправили в Россию. На обмене этого человека настаивал российский диктатор Владимир Путин. Об этом президент Турции сказал на брифинге, передает Анадолу.

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Эрдоган сказал, что освобожденные в ходе обмена – гости Турции.

"Это наши гости. Один из них был человеком, на котором настаивал господин Путин. Мы отправили этого человека в Россию", – сказал президент Турции.

Он не назвал фамилию этого человека, но вероятно речь идет о куме Путина Викторе Медведчуке.

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Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 военнослужащих, 108 из них – бойцы Азова. 200 из них россияне отдали в обмен на Медведчука.

Также известно об освобождении из российского плена 10 иностранных граждан, которые были захвачены оккупантами в Украине.

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Наталія Медведєва

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