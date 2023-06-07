Эрдоган предложил Зеленскому расследовать подрыв Каховской ГЭС с экспертами из России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту Владимиру Зеленскому создать международную комиссию по расследованию подрыва Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщили в канцелярии турецкого лидера.

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В телефонном разговоре Эрдоган сказал Зеленскому, что может быть создана комиссия с участием экспертов Украины, Турции, ООН, международного сообщества и России для "детального расследования взрыва на Каховской плотине".

Он отметил, что Турция "готова сделать все возможное для расследования" и переговоров по примеру зерновой сделки.

"По мере продолжения конфликтов не удастся предотвратить человеческие потери, происходящие каждый день, и поэтому должна преобладать идея возврата к переговорам. Будем решительно продолжать свои усилия по установлению справедливого мира", — заявили у Эрдогана о разговоре.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.

Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.

Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

В Днепр уже попало более 150 тонн машинного масла.

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