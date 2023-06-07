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Ердоган запропонував Зеленському розслідувати підрив Каховської ГЕС з експертами з Росії

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07.06.2023, 15:41
Ердоган запропонував Зеленському розслідувати підрив Каховської ГЕС з експертами з Росії - Фото
Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: EPA)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував президенту Володимиру Зеленському створити міжнародну комісію з розслідування підриву Каховської гідроелектростанції. Про це повідомили у канцелярії турецького лідера.

У телефонній розмові Ердоган сказав Зеленському, що може бути створена комісія за участю експертів України, Туреччини, ООН, міжнародної спільноти та Росії для "детального розслідування вибуху на Каховській греблі".

Він зазначив, що Туреччина "готова зробити все можливе для розслідування" та переговорів за прикладом зернової угоди.

"У міру продовження конфліктів не вдасться запобігти людським втратам, що відбуваються щодня, і тому має переважати ідея повернення до переговорів. Будемо рішуче продовжувати свої зусилля щодо встановлення справедливого миру", — заявили в Ердогана про розмову.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію.
  • Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.
  • Компанія Укргідроенерго заявила, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
  • У Дніпро вже потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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Дмитро Гриниченко
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Володимир ЗеленськийРосіятуреччинавійнаРеджеп Тайїп Ердоганкаховська гес
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