Эрдоган прилетел во Львов
18.08.2022, 14:17
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото - Twitter Anadolu Agency)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел во Львов на переговоры с Владимиром Зеленским, сообщает в Twitter агентство Anadolu.
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На переговорах во Львове, как сообщалось ранее, речь будет идти о "механизмах для экспорта украинского зерна на мировые рынки и прекращении украинско-российской войны дипломатическим путем". По предположениям в медиа, могут также обсуждаться условия прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Позже сегодня должны пройти трехсторонние переговоры Зеленского с Эрдоганом и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, основной темой которых будет ситуация на Запорожской АЭС.
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