Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел во Львов на переговоры с Владимиром Зеленским, сообщает в Twitter агентство Anadolu.

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На переговорах во Львове, как сообщалось ранее, речь будет идти о "механизмах для экспорта украинского зерна на мировые рынки и прекращении украинско-российской войны дипломатическим путем". По предположениям в медиа, могут также обсуждаться условия прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Позже сегодня должны пройти трехсторонние переговоры Зеленского с Эрдоганом и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, основной темой которых будет ситуация на Запорожской АЭС.

4 августа на Банковой заявили: перемирия не будет, пока Украина не освободит территории хотя бы до линии 23 февраля.

Подоляк заявлял, что на сегодняшний день переговоры с Россией будут означать поражение для Украины и Европы.

Сергей Бережной

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