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Эрдоган прилетел во Львов

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 14:17
Эрдоган прилетел во Львов - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото - Twitter Anadolu Agency)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел во Львов на переговоры с Владимиром Зеленским, сообщает в Twitter агентство Anadolu.

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На переговорах во Львове, как сообщалось ранее, речь будет идти о "механизмах для экспорта украинского зерна на мировые рынки и прекращении украинско-российской войны дипломатическим путем". По предположениям в медиа, могут также обсуждаться условия прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным

Позже сегодня должны пройти трехсторонние переговоры Зеленского с Эрдоганом и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, основной темой которых будет ситуация на Запорожской АЭС

Сергей Бережной
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визит Львов реджеп тайип эрдоган
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