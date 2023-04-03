Эрдоган раскритиковал посла США за встречу с его оппонентом: Стыдно, поработай головой
03.04.2023, 12:03
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал посла США Джеффа Флейка за встречу с лидером оппозиции и кандидатом в президенты Кемалем Киличдароглу. Об этом он заявил во время митинга в Стамбуле, цитирует его Middle East Eye.
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По словам Эрдогана, его сторонники "должны преподать урок Америке на этих выборах".
"Оттуда говорит Джо Байден, что здесь делает посол Байдена? Он идет навестить мистера Кемаля. Стыдно, поработай головой. Вы посол. Ваш собеседник здесь — президент", — сказал турецкий лидер.
Он отметил, что больше не будет встречаться с Флейком.
"Как ты теперь собираешься просить о встрече у президента? Наши двери сейчас для него закрыты. Ты больше не можешь видеть меня. Почему? Вы узнаете свой предел. Вы будете знать свой долг в качестве посла. Вы узнаете, как работает посол", — резюмировал Эрдоган.
- В январе 2023 года Эрдоган заявил, что его отношения с Путиным основаны на "честности и взаимном уважении".
- Также в январе турецкая компания Baykar якобы бесплатно передала ВСУ еще два ударных дрона.
- "Турция – это друг Украины". Кулеба пояснил, что с политикой Эрдогана по Украине и России.
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