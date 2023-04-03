Эрдоган раскритиковал посла США за встречу с его оппонентом: Стыдно, поработай головой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал посла США Джеффа Флейка за встречу с лидером оппозиции и кандидатом в президенты Кемалем Киличдароглу. Об этом он заявил во время митинга в Стамбуле, цитирует его Middle East Eye.

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По словам Эрдогана, его сторонники "должны преподать урок Америке на этих выборах".

"Оттуда говорит Джо Байден , что здесь делает посол Байдена? Он идет навестить мистера Кемаля. Стыдно, поработай головой. Вы посол. Ваш собеседник здесь — президент", — сказал турецкий лидер.

Он отметил, что больше не будет встречаться с Флейком.

"Как ты теперь собираешься просить о встрече у президента? Наши двери сейчас для него закрыты. Ты больше не можешь видеть меня. Почему? Вы узнаете свой предел. Вы будете знать свой долг в качестве посла. Вы узнаете, как работает посол", — резюмировал Эрдоган.

Дмитро Гриниченко

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