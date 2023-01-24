Эрдоган собирает Совбез Турции — будет обсуждать долгосрочное перемирие РФ и Украины
24.01.2023, 17:43
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирает заседание Совета безопасности страны на 25 января, где будет подниматься вопрос войны РФ против Украины. Об этом сообщает турецкое агенство Anadolu.
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Кроме вопросов внешней и внутренней политики Турции на повестке дня будет стоять тема Украины.
Отмечается, что участники заседания обсудят работу зернового коридора, посреднические инициативы Анкары и вопросы поставок гуманитарной помощи.
Также будет поднят вопрос достижения долгосрочного прекращения огня между РФ и Украиной.
- Недавно глава Минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что война России против Украины продолжится в 2023 году.
- Эрдоган говорил, что у него сложилось впечатление, что Путин "смягчил отношение" в вопросе переговоров с Украиной.
- Посол Украины Боднар заявил, что Турция изменила свою позицию относительно войны и стала говорить о территориальной целостности Украины, а не только о мире любой ценой.
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