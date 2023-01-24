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Эрдоган собирает Совбез Турции — будет обсуждать долгосрочное перемирие РФ и Украины

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 17:43
Эрдоган собирает Совбез Турции — будет обсуждать долгосрочное перемирие РФ и Украины - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирает заседание Совета безопасности страны на 25 января, где будет подниматься вопрос войны РФ против Украины. Об этом сообщает турецкое агенство Anadolu.

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Кроме вопросов внешней и внутренней политики Турции на повестке дня будет стоять тема Украины.

Отмечается, что участники заседания обсудят работу зернового коридора, посреднические инициативы Анкары и вопросы поставок гуманитарной помощи.

Также будет поднят вопрос достижения долгосрочного прекращения огня между РФ и Украиной. 

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Дмитро Гриниченко
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