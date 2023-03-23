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Эрдоган заявил, что дипломатия между РФ и Украиной — "величайший пример успеха" Турции

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 10:04
Эрдоган заявил, что дипломатия между РФ и Украиной —
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дипломатия в войне РФ против Украины является "величайшим примером успеха" его страны. Об этом он сообщил в интервью турецким каналам, цитирует его агентство Anadolu.

По его словам, Турция остается в качестве посредника в войне, а дипломатия РФ—Украина – "это величайший пример успеха" Анкары. 

"Нас уже приняли в мире по этому вопросу", — сказал Эрдоган.

Он отметил, что через несколько дней он будет разговаривать по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным

Турецкий лидер пообещал содействовать выполнению требований РФ по экспорту ее удобрений. 

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Дмитро Гриниченко
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