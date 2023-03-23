Эрдоган заявил, что дипломатия между РФ и Украиной — "величайший пример успеха" Турции
23.03.2023, 10:04
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что дипломатия в войне РФ против Украины является "величайшим примером успеха" его страны. Об этом он сообщил в интервью турецким каналам, цитирует его агентство Anadolu.
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По его словам, Турция остается в качестве посредника в войне, а дипломатия РФ—Украина – "это величайший пример успеха" Анкары.
"Нас уже приняли в мире по этому вопросу", — сказал Эрдоган.
Он отметил, что через несколько дней он будет разговаривать по телефону с российским диктатором Владимиром Путиным.
Турецкий лидер пообещал содействовать выполнению требований РФ по экспорту ее удобрений.
- В январе 2023 года Эрдоган заявил, что его отношения с Путиным основаны на "честности и взаимном уважении".
- Также в январе турецкая компания Baykar якобы бесплатно передала ВСУ еще два ударных дрона.
- "Турция – это друг Украины". Кулеба пояснил, что с политикой Эрдогана по Украине и России.
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