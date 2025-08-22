Ермак и Зеленский хотят, чтобы в ОП работало больше военных с боевым опытом

Руководитель ОП рассказал об идее брать на работу больше ветеранов и военных, прошедших фронт

Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал реформу в ОП – существенное количество сотрудников будут составлять люди с боевым опытом. Об этом он написал в Telegram.

Ермак говорит, что предложил это президенту Владимиру Зеленскому - и тот поддержал.

"Речь о людях, прошедших фронт. Они знают, что такое дисциплина, ответственность и братство. А главное – небезразличие", – написал Ермак.

Он отметил, что не все из них являются кадровыми военными, ведь немало гражданских пошли в добровольцы. Некоторые работали в успешных компаниях.

"Идея в том, чтобы существенное количество сотрудников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения", – отметил руководитель ОП.

Он привел в пример своего заместителя – полковника Павла Палису, который ранее командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".

"На войне он отвечал за жизнь своих подчиненных и успешность боевых операций. Теперь, в Офисе он демонстрирует ту же скорость, честность и принципиальность – для него это означает оставаться верным себе и стране", – написал Ермак.

Он считает, что именно такая культура должна распространяться на всю государственную службу в будущем, и что представители бизнеса, ІТ и культуры тоже должны брать ветеранов в свои команды.