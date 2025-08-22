Єрмак і Зеленський хочуть, щоб в ОП працювало більше військових з бойовим досвідом

Керівник ОП розповів про ідею брати на роботу більше ветеранів і військових, які пройшли фронт

Андрій Єрмак (Фото: president.gov.ua)

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував реформу в ОП – суттєву кількість працівників складатимуть люди з бойовим досвідом. Про це він написав у Telegram.

Єрмак каже, що запропонував це президенту Володимиру Зеленському – і той підтримав.

Читайте також Соціальний захист ветеранів – що робить і що не робить держава

"Йдеться про людей, які пройшли фронт. Вони знають, що таке дисципліна, відповідальність і братерство. А головне – НЕБАЙДУЖІСТЬ", – написав Єрмак.

Він наголосив, що не всі з них є кадровими військовими, адже чимало цивільних пішли у добровольці. Дехто працював в успішних компаніях.

"Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Йдеться про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку", – зазначив керівник ОП.

Він навів у приклад свого заступника – полковника Павла Палісу, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр".

"На війні він відповідав за життя своїх підлеглих та успішність бойових операцій. Тепер, в Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість – для нього це означає залишатися вірним собі й країні", – написав Єрмак.

Він вважає, що саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому, і що представники бізнесу, ІТ та культури теж мають брати ветеранів у свої команди.