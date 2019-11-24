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Ермак назвал причину роста информационных атак против него

Ермак назвал причину роста информационных атак против него - Фото
Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)
24.11.2019, 09:29

По словам помощника президента, причиной информационных атак стало то, что он прилагает "много усилий для того, чтобы война была закончена"

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что против него в ближайшее время увеличится количество информационных атак, поскольку он прилагает усилия для окончания войны на Донбассе. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"В Украине есть ряд политиков, которым невыгодно, чтобы заканчивалась война. Им невыгодно, потому что они обогащаются на ней - как материально, так и политически, наращивая рейтинг", - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что причиной информационных атак является то, что он в составе команды президента прилагает "много усилий для того, чтобы война была закончена, а территориальная целостность и суверенитет Украины – восстановлены".

В качестве примера он привел озвученные к нему вопросы в эфире телеканала Прямой и назвал манипуляцией и таким, что не соответствует действительности, заявление, что  он "в 2018 году де-факто стал бизнес-партнером людей, тесно связанных с Аркадием Ротенбергом".

По его словам, что касается разговора с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором, то сам посол уже сделал заявление по этому поводу.

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